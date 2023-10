Ottobre 16, 2023

Londra, 16 ott. – (Adnkronos) – “Noi abbiamo fatto di tutto per avere delle risposte importanti, non c’è qualcosa di preciso se non giocare un calcio libero, un calcio fatto di fluidità e personalità, un calcio moderno come va fatto ora. Sì, questa può essere anche la partita di Scamacca”. Lo dice il ct della Nazionale italiana Luciano Spalletti, in conferenza stampa alla vigilia del match contro l’Inghilterra, valido per le qualificazioni a Euro 2024.