Calcio: Spalletti, ‘riavvicinamento con i tifosi merito di De Laurentiis’

Aprile 17, 2023

Napoli, 17 apr. – (Adnkronos) – “I tifosi sono fondamentali per noi. Quando ho visto che c’è stato il riavvicinamento sono stato felicissimo, è stato merito di De Laurentiis. Io dico che privare i nostri calciatori dell’affetto e dell’amore dei tifosi, che fanno fatica tra l’altro a mantenere nascosti, era ingiusto. Ora che siamo tutti dentro questa voglia di amore per il Napoli diventa tutto più facile per noi”. Così il tecnico del Napoli Luciano Spalletti, ai microfoni di Sky Sport, alla vigilia del ritorno dei quarti di finale di Champions League contro il Milan.