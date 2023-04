Calcio: Spalletti, ‘sarò felice solo se riusciremo a passare il turno’

Aprile 17, 2023

Napoli, 17 apr. – (Adnkronos) – “Sarò felice solo se riusciremo a passare il turno, qualsiasi altro risultato sarà una magra consolazione”. Lo dice l’allenatore del Napoli, Luciano Spalletti, in conferenza stampa alla vigilia del ritorno dei quarti di finale di Champions League contro il Milan. “Siamo partiti con una idea di calcio, quindi dobbiamo trovare degli accorgimenti per quello che può succedere in partita come fermare le loro ripartenze. Loro hanno scocca, motore, tecnica, la cura nei dettagli e l’attenzione ci metterà in condizione di essere più bravi di loro -aggiunge Spalletti-. Domani dobbiamo essere intensi, bravi a trovare gli spazi. La squadra si merita di fare una bella prestazione domani”. Il tecnico degli azzurri parla di un’eventuale conclusione ai calci di rigore. “Abbiamo provato a prepararci a tutti, ci sono delle defezioni e bisogna essere bravi a pensarle tutte. Compresa quella di andare ai rigori, che sono stati provati così come lo hanno fatto anche gli altri. Vedremo poi la lista, ma secondo me i più bravi devono battere prima”.