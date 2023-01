Gennaio 12, 2023

Napoli, 12 gen. – (Adnkronos) – “Le decisioni drastiche per i tifosi di Napoli e Roma? Quelli che hanno voglia di picchiarsi devono stare fuori anziché vedere lo spettacolo”. Così Luciano Spalletti, tecnico del Napoli, in conferenza stampa alla vigilia del match contro la Juventus al ‘Maradona’: “Questa roba qui non si può vedere, devono starsene a casa e se non ci stanno deve essere loro imposto”.