Calcio: Spalletti, ‘scudetto? Non sono a favore di nessuno, Inter ha grande potenziale’

Dicembre 14, 2023

Roma, 14 dic. – (Adnkronos) – “Non posso essere a favore di nessuno ma, per quello che ha fatto vedere, in questo momento l’Inter ha indicato che ha molte delle potenzialità che ci vogliono in una squadra”. Così il ct della nazionale, Luciano Spalletti, in un’intervista al Tg Poste.