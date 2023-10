Calcio: Spalletti, ‘servono sacrifici per raggiungere i risultati’

Ottobre 9, 2023

Firenze, 9 ott. – (Adnkronos) – “I miei calciatori sono creature speciali e devono comportarsi da tali. Qui si fanno le cose seriamente e siamo disposti a fare sacrificio per portare a casa la pagnotta del risultato. Non c’è spazio per banalità, arroganza, distrazioni”. Lo dice il ct della nazionale, Luciano Spalletti, in conferenza stampa dal raduno azzurro di Coverciano, in vista delle partite contro Malta e Inghilterra di qualificazione a Euro 2024.”Conta il risultato, dobbiamo trovare il risultato per arrivare al giorno dopo e dobbiamo impegnarci totalmente per il tempo che abbiamo a disposizione”, aggiunge il ct.