Calcio: Spalletti, ‘spero che Tonali e Zaniolo riescano a chiarire tutto’

Ottobre 13, 2023

Bari, 13 ott. – (Adnkronos) – “Mi auguro che loro possano chiarire tutto, possano dimostrare la loro estraneità e tornare tra di noi: sono due calciatori forti, molto forti. Dopo averci lavorato la prima volta e averli avuti a disposizione questa settimana, mi ero reso conto ancora di più, per esempio togliendo qualche vizietto di campo a Zaniolo, quale possa essere la sua forza”. Così il ct della nazionale italiana Luciano Spalletti in conferenza stampa alla vigilia del match contro Malta per le qualificazioni a Euro 2024. “Bisogna andare oltre, abbiamo avuto tutto il giorno per riuscire ad analizzare questa cosa, ad avere questo senso di dispiacere e di smarrimento -aggiunge Spalletti-. Domani però dobbiamo andare in campo e la cosa va lasciata fuori. Noi, purtroppo, per la situazione che si era creata non c’erano altre soluzioni, se non permettere a loro di raggiungere i propri cari, le proprie abitazioni e le proprie situazioni lavorative”.