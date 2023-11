Calcio: Spalletti, ‘Totti un capitolo entusiasmante della mia storia’

Novembre 16, 2023

Roma, 16 nov. – (Adnkronos) – “La visita al Bambino Gesù è stato un momento di vita toccante fatto insieme a Totti, sono stato felice di essere lì a salutare quei bambini, mi sembra di donare e ricevere mille. I bambini diventano con gli occhi di mille colori, ti vedono come un supereroe ma sono loro ad avere i superpoteri ed è stato bello che questo abbraccio con Francesco Totti sia stato fatto lì”. Lo dice il ct azzurro Luciano Spalletti, in conferenza stampa alla vigilia del match con la Macedonia del Nord per le qualificazioni a Euro 2024, in merito alla visita fatta dalla delegazione azzurra all’Ospedale pediatrico ‘Bambino Gesù’ dove si è riabbracciato con Francesco Totti. “E’ stato un capitolo entusiasmante della mia storia -aggiunge Spalletti-, con lui ho fatto uno dei giri più belli su questa giostra del luna park che è il calcio, lo devo ringraziare per le giocate, devo essere riconoscente e non ho mai smesso di abbracciarlo. Ho avuto tanti vantaggi ad aver allenato un calciatore come Totti”.