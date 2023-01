Gennaio 12, 2023

Napoli, 12 gen. – (Adnkronos) – Le vicende extra-campo prima o poi peseranno per la Juventus? “Non si sa mai la reazione di una squadra, a volte è il contrario e le squadre si compattano e tutto quello extra diventa uno stimolo ulteriore, magari è servito per fare questa striscia di vittorie”. Lo dice l’allenatore del Napoli Luciano Spalletti in conferenza stampa alla vigilia del match con la Juventus. al ‘Maradona’.