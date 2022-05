Calcio: Spinazzola, ‘vittoria grandiosa per questa bellissima gente di Roma’

Maggio 25, 2022

Roma, 25 mag. (Adnkronos) – “Roma è campione questo è l’importante, è una cosa stupenda, grandissima, ci godiamo questa bellissima gente. Mi hanno dato sempre affetto e stasera sono stati fantastici come sempre, ci siamo portati a casa questa finale ed è importante”. Così Leonardo Spinazzola a Sky dopo il successo della Roma in Conference League. Il difensore esterno è tornato da poco a giocare con la Roma dopo l’infortunio. Parlando di Nazionale ha poi aggiunto: “con l’Italia ci rialzeremo, abbiamo le basi per farlo, questa è una cosa grandiosa, siamo stati l’unica squadra italiana a vincere una Coppa europea. Questa è una cosa grandiosa. Penso che a Roma per fare 5 metri ci metteremo due ore, abbiamo vinto anche per questo, riabbracciare il popolo romano”, ha aggiunto Spinazzola.