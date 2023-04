Calcio: Sporting ko con un gol di Gatti, la Juve soffre ma vince 1-0 grazie a super Perin

Aprile 13, 2023

Torino, 13 apr. – (Adnkronos) – Va alla Juventus l’andata dei quarti di Europa League. I bianconeri superano 1-0 lo Sporting Lisbona all’Allianz Stadium grazie al primo gol con la Vecchia Signora di Federico Gatti, che l’anno scorso giocava in Serie B col Frosinone. Gara di sofferenza per i padroni di casa che ringraziano le parate di Perin nel finale che evitano il pari e mantengono il vantaggio da difendere tra una settimana al Josè Alvalade di Lisbona.

I padroni di casa partono forte con un recupero di Bremer che innesca Di Maria. Il Fideo allarga per Milik che cerca la porta ma il suo destro termina alto. La risposta portoghese è affidata al destro di Trincao che si spegne però sul fondo. Juventus pericolosa al 10′ con un cambio di gioco di Di Maria per Chiesa; elegante stop del 7 bianconero e diagonale potente che trova la respinta di Adan. Al 20’ brivido con Morita che riceve dal limite dell’area e calcia di prima intenzione ma il pallone termina sul fondo di un soffio. Al 28’ lo Sporting sfiora il gol del vantaggio con una girata di Coates all’interno dell’area ma Szczesny è molto attento e riesce a respingere il pallone. Un minuto più tardi ancora il numero 1 polacco è attento e si fa trovare pronto sulla battuta a colpo sicuro di Gonçalves. Lo Sporting prende campo e sfiora il gol ancora una volta con Edwards che sgasa su Kostic e serve a rimorchio Nuno Santos ma la sua conclusione viene salvata sulla linea da Bremer. Sul finire di frazione, malore per Szczesny che chiede subito il cambio ma esce dal terreno di gioco sulle sue gambe. Al suo posto in campo Perin.

La ripresa si apre sempre con lo Sporting che si rende pericoloso ma la conclusione di Gonçalves viene respinta da Perin. Allegri getta nella mischia Vlahovic e Fagioli e la sua Juventus sale di tono mettendo in difficoltà i biancoverdi. L’equilibrio si rompe al 28′ con un colpo di testa di Vlahovic che genera un flipper sulla linea di porta fra Diomande e Coates. Il più lesto ad arrivare sul pallone è Gatti che calcia da posizione ravvicinata e gonfia la rete portando in vantaggio i bianconeri. Lo Sporting Lisbona attacca alla ricerca del pareggio con Bellerin che si fa vedere sulla corsia di destra; il suo cross trova l’inserimento di Morita ma il suo colpo di testa si spegne sul fondo. Ancora ospiti pericolosi con un cross insidioso dalla sinistra di Arthur Gomes ma Pogba in estirada anticipa Bellerin. Nel recupero Perin sale in cattedra salvando il risultato in due occasioni prima su Pedro Gonçalves e poi su Bellerin.