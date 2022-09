Calcio: stampa francese, Pogba sotto scorta della polizia

Settembre 19, 2022

Torino, 19 set. – (Adnkronos) – Il centrocampista della Juventus Paul Pogba è sempre alle prese con la faida familiare venutasi a creare negli ultimi mesi, dopo le minacce e i tentativi di estorsione da parte del fratello Mathias e insieme ad alcuni ex amici d’infanzia. Secondo quanto riporta ‘Le Parisien’ l’ex Manchester United vivrebbe sotto scorta della polizia a Torino e insieme a lui anche sua madre, Yeo Moriba, anche lei oggetto di minacce.

Questo nonostante il caso abbia avuto una svolta negli ultimi giorni: mercoledì scorso, infatti, Mathias Pogba è stato posto sotto custodia dalla polizia francese a Nanterre, un sobborgo a nord-ovest di Parigi, e nella giornata di domenica è stato formalizzato l’arresto per lui e per altre quattro persone coinvolte nella vicenda. L’accusa per loro è di estorsione in banda organizzata e associazione per delinquere.