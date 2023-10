Calcio: stampa Gb, un successo sugli azzurri e si va in Germania, torna Bellingham dal 1′

Ottobre 16, 2023

Roma, 16 ott. – (Adnkronos) – “Un successo sull’Italia per andare agli Europei con due partite d’anticipo”. Così il ‘Sun’ alla vigilia del match di Wembley tra gli azzurri e la nazionale inglese che comanda il gruppo C di qualificazione a Euro 2024 e con un successo nel tempio del calcio staccherebbe un biglietto per la Germania con largo anticipo. Finora la Nazionale di Southgate è stata quasi impeccabile con 4 vittorie e un pareggio e per l’occasione recupera dal 1′ le stelle “Jude Bellingham, Harry Kane e Declan Rice, tutti e tre partiti dalla panchina nell’amichevole vinta due giorni fa con l’Australia”, assicura il tabloid che esalta la crescita del centrocampista del Real Madrid autore di 10 gol e 3 assist nelle prime 10 partite con la ‘camiseta blanca’

Sul ‘Guardian’ si parla della difesa a spada tratta da parte del ct Gareth Southgate di Jordan Henderson il capitano della nazionale fischiato dal pubblico di Wembley, inviso ai tifosi anche per la scelta di andare a giocare in Arabia Saudita all’Al-Ettifaq e e per essere stato tra quei calicatori che hanno espresso il supporto per la candidatura dell’Arabia ad organizzare il mondiale 2034. “I fischi non li ho davvero compresi. Lui ha vestito la maglia della nostra nazionale in 79 occasioni e ha sempre dato un apporto eccezionale. Per noi è estremamente importante dentro e fuori dal campo. E’ un professionista esemplare”.

Il ‘Daily Mail’ dà ampio spazio invece alla vicenda delle scommesse che vede coinvolti, oltre allo juventino Nicolò Fagioli sue giocatori della Premier League come Sandro Tonali e Nicolò Zaniolo, sottolineando come il centrocampista del Newcastle “sia pronto ad autodenunciarsi e a raccontare tutto alle due procure, quella della Repubblica di Torino sul fronte penale e quella della Figc sul fronte sportivo per avere un forte sconto sull’eventuale pena”.