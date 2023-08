Agosto 25, 2023

Londra, 25 ago. – (Adnkronos) – Il sogno Romelu Lukaku potrebbe diventare realtà per la Roma. Secondo il ‘Telegraph’ il Chelsea avrebbe aperto alla possibilità di cedere il trentenne belga in prestito al club giallorosso a patto che paghi per intero il lauto stipendio dell’ex attaccante dell’Inter. Sempre secondo il quotidiano inglese Lukaku avrebbe chiuso le porte sia ad una cessione alla Juventus, che alla ricca Saudi League.