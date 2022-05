Calcio: stampa olandese, accordo tra Bayern e Ajax per il trasferimento di Gravenberch

Maggio 25, 2022

Amsterdam, 25 mag. (Adnkronos) – Il Bayern Monaco ha raggiunto un accordo con l’Ajax per il trasferimento del centrocampista Ryan Gravenberch ai campioni della Bundesliga, secondo quanto riportato dalla stampa olandese. Il quotidiano De Telegraaf e la rivista Voetbal International hanno riferito che il Bayern pagherà 19 milioni di euro al club di Amsterdam, una somma che potrebbe salire a 24,5 euro con i bonus. Gravenberch, 20 anni, firmerà un contratto quinquennale con il club di Monaco. Gravenberch è arrivato all’Ajax all’età di otto anni ed è in prima squadra dal 2018, quando aveva 16 anni. Il contratto del nazionale olandese con l’Ajax era fino al 2023. Il Bayern intanto ha annunciato la firma di un altro giocatore dell’Ajax, il terzino destro Noussair Mazraoui. Il marocchino è arrivato a parametro zero e ha firmato fino al 2026.