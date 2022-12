Calcio: stampa spagnola, CR7 sempre più vicino all’accordo con l’Al-Nassr

Dicembre 22, 2022

Roma, 22 dic. – (Adnkronos) – Il futuro di Cristiano Ronaldo all’Al-Nassr. Secondo quanto riferito dal quotidiano spagnolo ‘As’, CR7 sarebbe vicinissimo all’ufficialità col club saudita, con cui giocherebbe fino al 2025, cioè a quarant’anni. Secondo l’altro celebre quotidiano spagnolo di Madrid, Marca, il ruolo di Cristiano Ronaldo all’Al-Nassr potrebbe andare oltre quello del semplice calciatore. L’Arabia Saudita non sembra in dubbio, e nemmeno il club, ma cambierebbero durata del contratto e ruoli: firma fino al 2030 – scrive Marca -, due anni e mezzo da giocatore e il resto da ambasciatore della candidatura del Paese arabo insieme a Egitto e Grecia per l’organizzazione dei Mondiali del 2030.