Calcio: stampa spagnola, Mbappe ha firmato un contratto quinquennale con il Real Madrid

Febbraio 19, 2024

Madrid, 19 feb. (Adnkronos) – L’attaccante francese Kylian Mbappe ha firmato un contratto quinquennale con il Real Madrid a partire dal 1° luglio, arrivando a parametro zero dal Paris Saint-Germain, secondo quanto riporta il quotidiano sportivo spagnolo Marca. Mbappe, 25 anni, è stato a lungo legato al passaggio alla squadra spagnola, e l’anno scorso aveva detto al Psg che non avrebbe rinnovato il suo contratto oltre la stagione. Marca ha affermato che il vincitore della Coppa del Mondo 2018 Mbappe ha informato il presidente del Psg Nasser Al-Khelaifi la scorsa settimana in un incontro che, secondo il rapporto, si è svolto in “un’atmosfera cordiale”.

Mbappe, arrivato al Psg nel 2017 dal Monaco, avrebbe chiesto al club parigino di non fargli ulteriori offerte perché ha firmato con il Real. Secondo Marca l’accordo è in vigore da due settimane. Non c’è stata alcuna conferma ufficiale dell’accordo. Mbappe aveva detto all’inizio di gennaio di non aver deciso sul suo futuro.