Maggio 31, 2023

Roma, 31 mag. (Adnkronos) – Per Morata c’è aria di rinnovo con l’Atletico Madrid, lo riporta il quotidiano ‘As’. L’attuale contratto scadrebbe nel 2024, ma il prolungamento sarebbe molto vicino. Si era ipotizzato un ritorno in Italia per lo spagnolo, con Milan e Juventus interessate, ma il giocatore resterà a Madrid, sponda Colchoneros.