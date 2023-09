Calcio: stampa spagnola, Xabi Alonso tecnico del Real Madrid dal 2024

Settembre 26, 2023

Madrid, 26 set. – (Adnkronos) – Sarà Xabi Alonso a prendere il posto di Carlo Ancelotti (che allenerà il Brasile) sulla panchina del Real Madrid dalla prossima stagione. Lo annuncia ‘Marca’ secondo cui il 42enne ex centrocampista ha sorpassato Raul, bandiera del Real e per il quale nelle ultime settimane si era paventata l’ipotesi (ormai tramontata) di una promozione dal Real Madrid Castilla.

Dopo cinque stagioni al Real da giocatore, Xabi Alonso potrebbe far ritorno a Madrid nelle vesti di allenatore. La sua esperienza spagnola da giocatore, chiusa con due Coppe del Re, un campionato, una Supercoppa Nazionale, una Champions (la decima) e una Supercoppa Europea, è stata più che positiva, e la speranza per Alonso è che possa esserlo anche da allenatore, qualora dovesse concretizzarsi il suo passaggio al Real. Dall’ottobre del 2022 siede sulla panchina del Bayer Leverkusen. Dopo aver raccolto la squadra al penultimo posto in classifica con 5 punti nelle prime 8 giornate, chiude la stagione al sesto posto e giunge a un passo dalla finale di Europa League, perdendo in semifinale contro la Roma di Mourinho. In questo campionato è a 13 punti e condivide il primato della Bundesliga con il Bayern Monaco.