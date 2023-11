Calcio: Stramaccioni in cattedra al corso allenatori Uefa A, ‘a Coverciano coronato sogno’

Novembre 27, 2023

Firenze, 27 nov. – (Adnkronos) – Due ore intense, per parlare della propria esperienza professionale e per confrontarsi con gli allievi: questa mattina Andrea Stramaccioni è intervenuto a Coverciano al corso per allenatori UEFA A, inaugurando la sesta settimana – sulle otto complessive – del programma didattico. Dai primi anni nel settore giovanile alla guida della prima squadra dell’Inter, fino alle stagioni vissute all’estero: nell’aula ‘Azeglio Vicini’ del Centro Tecnico Federale, Stramaccioni ha raccontato come sia avvenuto il suo passaggio dalla Primavera ai ‘grandi’, parlando di leadership e di visioni complessive del gioco e delle squadre allenate, confrontandosi con i corsisti su diversi aspetti. Ne sono emerse due ore interattive, in cui il racconto dell’ex tecnico di Inter e Udinese ha catalizzato l’attenzione degli allievi.

“Qui a Coverciano – ha sottolineato Andrea Stramaccioni – ho avuto la fortuna di coronare un sogno, trasformando una passione in un lavoro. Ricordo con grande piacere tutti i docenti che ho avuto. E poi, la cosa che ho notato di più nelle mie esperienze all’estero, è che l’Italia è davvero un punto di riferimento nel panorama degli allenatori”.

Di seguito, l’elenco completo degli allievi ammessi a seguire il corso UEFA A. Tra questi è presente anche il Ct della Nazionale italiana di beach soccer, laureatasi campione d’Europa quest’estate sulla spiaggia di Alghero, Emiliano Del Duca. Cristian Antonio Agnelli, Simone Baldo, Davide Berti, Denis Biavati, Diego Bistore, Andrea Bovo, Fabio Calliari, Marco Canestro, Leonardo Cavallieri, Vincenzo Colombo, Mauro Coltrini, Vincenzo De Martino, Gianluca De Vico, Emiliano Del Duca, Vito Garzione, Marco Girardi, Angelo Iervolino, Marco Lonzi, Michele Mafficini, Giuseppe Maiuri, Francesco Mascaro, Andrea Giuseppe Massolini, Marco Merola, Nicola Milani, Matteo Parma, Matteo Pastorino, Gian Luca Petruzzelli, Roberto Ragno, Alessandro Riccio, Emiliano Rossini, Elvio Sanna, Davide Santeramo, Andrea Scandroglio, Filippo Scarani, Giorgio Schiavini, Diego Tarini, Nicola Tramutola, Roberto Valmori, Marco Vernacchio e Francesco Viglietta.