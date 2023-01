Calcio: Supercoppa, i palloni dei gol diventano un premio per i tifosi

Gennaio 18, 2023

Riad, 18 gen. – (Adnkronos) – Nessun giocatore impegnato stasera in Supercoppa si porterà a casa il pallone del match. Spetterà ai tifosi. Durante la partita tra Inter e Milan, dopo i gol segnati da Dimarco, Dzeko e Lautaro, l’arbitro Maresca ha preso il pallone e lo ha dato al quarto uomo Chiffi per poi depositarlo all’interno di un’apposita teca. La Lega e Socios, piattaforma di fan token da anni attiva nel mondo del calcio con iniziative dedicate ai tifosi, includendo anche collaborazioni e sponsorizzazioni con diverse società, hanno ideato una grande possibilità per gli appassionati: ricevere in regalo i palloni con cui saranno segnati i gol della 35/a Supercoppa Italiana. La piattaforma Socios mette sempre a disposizione dei suoi utenti alcuni premi sull’app dedicata. I palloni della Supercoppa diventeranno parte dei cimeli dell’azienda grazie alla tecnologia blockchain Chiliz e all’autenticazione digitale di GameUsed . Ogni pallone sarà anche accompagnato da un chip Nfc, grazie al quale il fortunato potrà rivedere l’highlights del relativo gol avvicinando il proprio smartphone alla sfera.