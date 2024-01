Calcio: Supercoppa, Inter-Lazio 1-0 alla fine del primo tempo

Gennaio 19, 2024

Riad, 19 gen. – (Adnkronos) – L’Inter è in vantaggio per 1-0 sulla Lazio alla fine del primo tempo della seconda semifinale della Supercoppa italiana, in corso di svolgimento all’Al-Awwal Stadium di Riad. A decidere sin qui il match la rete di Thuram al 17′.