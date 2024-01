Calcio: Supercoppa, Napoli a caccia del titolo, scende quota vittoria dopo il tris alla Fiorentina

Gennaio 19, 2024

Roma, 19 gen. – (Adnkronos) – Il gol dell’ex del Cholito Simeone e i primi centri con la maglia del Napoli di Zerbin regalano al Napoli il netto 3-0 contro la Fiorentina nella prima semifinale della Supercoppa Italiana 2024 e la possibilità di conquistare per la terza volta nella propria storia questa competizione. Un titolo che rappresenterebbe una vittoria scacciacrisi per i campioni d’Italia in carica e per il tecnico Walter Mazzarri, per cui la seconda esperienza sulla panchina azzurra è stata fin qui avara di soddisfazioni. La conquista del trofeo nella finale di lunedì sera si gioca a 2,20 su Betflag e 2,25 su Newgioco. Per i partenopei è una conferma di ripresa, il secondo successo consecutivo dopo il derby di campionato vinto in pieno recupero contro la Salernitana: il piazzamento nella top-4 e conseguente qualificazione in Champions League per gli uomini di Mazzarri paga 4 volte la posta.