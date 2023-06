Calcio: Svezia, famiglia reale loda Ibrahimovic dopo il ritiro, ‘pieni di ammirazione e gratitudine’

Giugno 5, 2023

Copenaghen, 5 giu. (Adnkronos) – La famiglia reale svedese ha elogiato la carriera di Zlatan Ibrahimovic dopo che l’ex attaccante svedese ha annunciato il suo ritiro domenica sera. “Vorremmo ringraziare Zlatan Ibrahimovic per tutto ciò che ha fatto per il calcio svedese e per la Svezia”, hanno scritto la principessa ereditaria Victoria e suo marito, il principe Daniel, su Instagram.

“Una delle più belle carriere sportive di sempre. Siamo pieni di ammirazione e gratitudine”, hanno scritto sotto una foto dei loro figli – la principessa Estella e il principe Oscar – con indosso le maglie del Milan, l’attuale e ultimo club professionistico di Ibrahimovic. Anche il primo ministro svedese Ulf Kristersson ha scritto alcune parole gentili per il giocatore. “Zlatan non è solo uno dei calciatori svedesi di maggior successo di tutti i tempi, ma del mondo. Una carriera lunga e di successo iniziata a Malmoe e terminata a Milano. Buona fortuna per la vita al di fuori del calcio”, ha detto su Instagram.

Ibrahimovic ha annunciato il suo ritiro dal calcio all’età di 41 anni. L’attaccante del Milan ha dato l’annuncio sul campo di San Siro dopo l’ultima partita della stagione di Serie A del suo club. “È arrivato il momento di salutare il calcio, ma non voi. Ci vediamo in giro, se siete fortunati. Forza Milan e arrivederci”, ha detto Ibra che è il capocannoniere svedese di tutti i tempi con 62 gol in 122 partite con la maglia della Nazionale.