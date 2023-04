Calcio: svolta in Germania, Fortuna Düsseldorf pensa a ingresso gratuito nelle gare in casa

Aprile 26, 2023

Berlino, 26 apr. (Adnkronos) – La squadra tedesca Fortuna Düsseldorf, che gioca nella seconda divisione della Bundesliga, prevede di offrire l’ingresso gratuito a tutti i tifosi nelle partite in casa, in un progetto che intendono testare durante la prossima stagione. Secondo la stampa tedesca, il Düsseldorf dovrebbe svelare oggi i dettagli del piano rivoluzionario chiamato “Fortune for All”, come parte di un nuovo approccio strategico. “La decisione potrebbe rivoluzionare il calcio in tutto il mondo”, afferma il quotidiano Rheinische Post. Per rendere possibile l’iniziativa, il Düsseldorf ha bisogno di maggiori introiti da sponsorizzazioni per compensare la mancanza di ricavi dalla vendita dei biglietti, che secondo il quotidiano Bild si aggirano attualmente sui sette milioni di euro a stagione in seconda divisione.

Secondo quanto riferito, il Düsseldorf sta lavorando a questo nuovo schema insieme alla città e ai grandi sponsor del club, molti dei quali hanno già firmato contratti pluriennali. La presenza media per il Düsseldorf in questa stagione è di 30.000 spettatori. Il suo stadio ha una capacità di oltre 54.000. La fase di prova ad ingresso gratuito comprenderebbe tre partite casalinghe nella prossima stagione 2023-24 e, se tutto andrà bene, i fan potranno assistere alle partite gratuitamente a partire dalla stagione successiva. I membri del club e gli abbonati saranno i primi a beneficiare dei biglietti gratuiti, mentre i biglietti Vip e hospitality non faranno parte del piano.