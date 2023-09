Calcio: Tabia vuole Messi al Mondiale 2026, ‘Non si arrende mai e ti sorprende sempre’

Settembre 6, 2023

Buenos Aires, 6 set. (Adnkronos) – Lionel Messi potrebbe continuare a giocare per l’Argentina fino alla Coppa del Mondo del 2026. Lo ha detto il massimo dirigente calcistico del paese. Messi ha precedentemente escluso la prospettiva di prolungare la sua carriera internazionale fino alla prossima edizione del mondiale, ma potrebbe essere convinto a cambiare idea, secondo il presidente della Federcalcio argentina Claudio Tapia. “Punta sempre a qualcosa di più. Non si arrende mai e ti sorprende sempre”, ha detto Tapia durante un summit dei leader sportivi a Buenos Aires.

“È una cosa a cui ho pensato. Come potrei non farlo? Mi piacerebbe che fosse lì. Nella sua forma attuale, Messi può tranquillamente giocare al Mondiale 2026”. Messi, che ha guidato l’Albiceleste al terzo trofeo della Coppa del Mondo in Qatar lo scorso anno, avrà 39 anni quando finirà il torneo di Stati Uniti, Canada e Messico. Ma l’ex attaccante del Barcellona e del Paris Saint-Germain non ha mostrato segni di cedimento. Da quando è arrivato all’Inter Miami a metà luglio, il 36enne ha segnato 11 gol in altrettante partite e fornito cinque assist. Ha guidato la squadra della Florida al titolo della Leagues Cup il mese scorso – il primo trofeo del club – e ha dato loro un’ulteriore possibilità di qualificarsi per i playoff della Major League Soccer nonostante fosse ancora al 14° posto nella Eastern Conference.

Tapia ha detto che Messi merita il diritto di scegliere quando terminare la sua carriera internazionale. “Dipende da lui e da cosa vuole. Lo vedo giocare nella prossima Coppa del Mondo. Può davvero farcela se vuole”, ha aggiunto Tapia.