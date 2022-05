Calcio: Tardelli (ex Inter), ‘scudetto vinto da chi l’ha meritato, chi vince è il più forte’

Maggio 22, 2022

Palermo, 22 mag. (Adnkronos) – “Lo scudetto lo ha vinto che l’ha meritato, il Milan ha fatto il miglior campionato. Insomma , chi vince è il più forte”. A dirlo all’Adnkronos è Marco Tardelli, parlando dello scudetto. “E’ stato un campionato decisivo per il Milan, che non ha mai mollato – dice ancora Tardelli – poi l’inter ha avuto un momento abbastanza brutto nel corso del campionato. Non è stata la partita del Bologna, il Milan è stato più costante”. E alla domanda cosa vuole dire all’Inter, Tardelli taglia corto: “All’Inter non dico niente”.