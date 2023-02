Calcio: Tare, ‘fiducioso sul rinnovo di Milinkovic-Savic’

Febbraio 2, 2023

Roma, 2 feb. – (Adnkronos) – “Ennesimo tormentone su Milinkovic Savic da qui a giugno? A me fa l’effetto contrario perché so come stanno le cose e quindi non c’è nessun tormentone: ogni cosa si risolverà al momento opportuno”. Il direttore sportivo della Lazio Igli Tare si esprime così sul rinnovo del centrocampista biancoceleste Sergej Milinkovic-Savic. “La cosa positiva è che io non leggo mai quello che viene scritto perciò non vado avanti né con i sé e né con i ma. So come stanno le cose e sono tranquillo. Se sono fiducioso? Sempre, sempre”, aggiunge Tare a Sport Mediaset prima del match dei quarti di finale di Coppa Italia contro la Juventus.