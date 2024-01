Calcio: Tempestilli, ‘esonero Mou sorprendente ma non immotivato, De Rossi all’altezza’

Gennaio 16, 2024

Roma, 16 gen. – (Adnkronos) – “Di certo l’esonero di Mourinho è stato sorprendente perché la squadra non era così lontana dal 4° posto però non immotivato, la situazione era difficile, i risultati non stavano arrivando e in più il calcio espresso dalla squadra lasciava alquanto a desiderare. La società avrà avuto i suoi buoni motivi per far questa scelta”. Così all’Adnkronos Antonio Tempestilli, ex difensore ed ex team manager della Roma, commenta l’sonero di José Mourinho.

“Ora la squadra deve compattarsi, il gruppo deve diventare granitico -aggiunge Tempestilli-. Si fa il nome di Daniele De Rossi come sostituto, se fosse sarebbe una scelta rischiosa per lui e per la società ma lui è sicuramente all’altezza di guidare la Roma. Ha le spalle larghe, non è uno che si spaventa alle prime difficoltà. Penso possa essere l’uomo giusto”.