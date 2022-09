Agosto 31, 2022

Manchester, 31 ago. -(Adnkronos) – “Ronaldo fa parte del progetto nonostante l’arrivo di Antony”. Lo dice l’allenatore del Manchester United Erik Ten Hag in merito a Cristiano Ronaldo, destinato a restare a Old Trafford. “Abbiamo in attacco giocatori di qualità che possono alternarsi con Ronaldo nel corso di una stagione dove giocheremo tante partite”, aggiunge il tecnico dei red devils.