Calcio: termina incontro in Figc su riforme, Marotta ‘costruttivo’

Gennaio 10, 2024

Roma, 10 gen. – (Adnkronos) – “E’ stato un incontro costruttivo”. Queste le parole dell’ad dell’Inter Beppe Marotta al termine dell’incontro, durato circa tre ore, in Figc a Roma tra la Serie A e il presidente Gabriele Gravina sulla riforma del calcio italiano in vista dell’assemblea straordinaria indetta per modificare lo statuto cancellando il diritto di veto.