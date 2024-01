Calcio: Terracciano, ‘non vedo l’ora di scendere in campo e lottare per la maglia rossonera’

Gennaio 9, 2024

Milano, 9 dic. – (Adnkronos) – “Ciao a tutti i tifosi del Milan, non vedo l’ora di scendere in campo e lottare per questa maglia. Sono emozioni molto positive. Sono stato accolto in maniera fantastica e quindi finora è stato tutto davvero molto bello”. Queste le prima parole da giocatore del Milan di Filippo Terracciano. “La cosa principale è aiutare la squadra e mettersi a disposizione dell’allenatore -aggiunge il ventenne difensore a Milan Tv-. Mio papà mi ha parlato di Pioli in maniera positiva, che è una persona molto semplice e non vedo l’ora di iniziare a lavorare con lui”.

Terracciano parla poi del suo ruolo. “Io ho iniziato a giocare da centrocampista, questo mi ha permesso di fare sempre le due fasi, offensiva e difensiva, quindi già da lì ho iniziato a svolgere più funzioni in campo. Poi sono stato adattato da terzino e quest’anno ho ricoperto altri vari ruoli e devo dire che mi adatto velocemente. Ho questa duttilità: per qualsiasi ruolo che ho fatto ho un periodo di adattamento molto veloce”.