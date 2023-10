Calcio: Terzic avvisa il Borussia, ‘il Milan può vincere la partita in qualsiasi momento’

Ottobre 3, 2023

Dortmund, 3 ott. – (Adnkronos) – “In Champions League nessuna partita è facile e lo abbiamo capito già dai sorteggi. Per qualificarsi servono di solito 10 punti, per questo è importante partire bene in casa già da domani. Le partite in casa sono fondamentali. Affronteremo il Milan, un avversario difficile, ma i nostri tifosi ci aiuteranno e sono sicuro che faremo una grande prestazione”. Lo dice l’allenatore del Borussia Dortmund Edin Terzic, in conferenza stampa alla vigilia del match di Champions League con il Milan.

Nel match di esordio è arrivato un ko sul campo del Paris Saint-Germain: “Ma sarà una partita completamente diversa -sottolinea il tecnico dei gialloneri-, con il Psg abbiamo avuto molte preoccupazioni e potevamo sfruttare meglio alcune occasioni, ora abbiamo cambiato mentalità per affrontare la prossima gara con più coraggio. E il Milan gioca in maniera diversa”.

In chiusura un pensiero sul Milan e su alcuni singoli: “Hanno giocatori forti e hanno fatto ottimi investimenti nonostante abbiano perso due elementi molto importanti. Il Milan è una squadra forte, hanno iniziato bene, anche Pulisic. E poi c’è Leao, molto pericoloso a sinistra con Theo Hernandez. Hanno una cosa speciale, una grande combinazione di intensità e tecnica. Servirà una prestazione di livello perché loro possono provare a vincere le gare in ogni momento”.