Gennaio 18, 2023

Torino, 18 gen. – (Adnkronos) – Alla vigilia dell’ottavo di finale di Coppa Italia contro il Monza all’Allianz Stadium la Juventus si è allenata questa mattina alla Continassa e nel pomeriggio ha effettuato un test congiunto della durata di 45 minuti con il Fossano a cui hanno preso parte Cuadrado, Vlahović e Pogba. L’allenatore bianconero Massimiliano Allegri non parlerà in conferenza stampa. Domani il tecnico livornese non sarà in panchina perché squalificato.