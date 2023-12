Calcio: Thiago Motta, ‘non ho rapporto complicato con arbitri ma da oggi ne parlerà Sartori’**

Dicembre 6, 2023

Roma, 6 dic. (Adnkronos) – “Frasi sugli arbitri? Ho già commentato i fatti e da oggi in poi avrete il direttore Giovanni Sartori che parlerà degli arbitri. Io parlerò della mia squadra, di calcio, e di tutto quello che io posso controllare e devo controllare per migliorare la mia squadra”. Lo ha detto il tecnico del Bologna Thiago Motta a margine del Premio Fortunato al Coni. “Migliorare il rapporto allenatori-arbitri? Io non penso di avere un rapporto complicato con gli arbitri. Ho detto anche dopo la partita che era un arbitraggio da esempio quello che è stato Sassuolo-Salernitana e la nostra partita contro il Torino in casa, è stata fatta una grandissima partita da parte del direttore di gara, ci sono giovani arbitri che hanno grande valore e potenzialità e lo stanno dimostrando settimana dopo settimana. Non voglio fare polemica ma parlare di calcio. Un giudizio su questa prima parte di stagione del Bologna? Bene, dobbiamo continuare così, affrontare il nostro lavoro come stiamo facendo, con grande impegno e pensare alla prossima partita che è a Salerno”, ha aggiunto Thiago Motta che ha ricevuto il Premio ‘Lo Sport è vita’ durante la XV edizione del Premio Andrea Fortunato.