Calcio: Thiaw, ‘Milan un sogno, da bambino lo sceglievo alla playstation’

Agosto 23, 2023

Milano, 23 ago. – (Adnkronos) – “A volte devo darmi un pizzicotto per rendermi conto di quanto velocemente sia successo tutto. È come in un sogno”. Così il difensore del Milan, Malick Thiaw a un anno dal suo passaggio in rossonero. Il 22enne centrale tedesco si presentava come un giovane di belle speranze ma nel corso dei mesi ha conquistato la fiducia di Pioli, guadagnandosi una maglia da titolare. “All’inizio era tutto nuovo e difficile, a causa soprattutto della lingua – dice alla ‘Bild’ – ma la società ti mette a disposizione degli esperti che possono aiutarti in ogni ambito della vita. Adesso conosco bene i miei compagni, mi trovo bene, la città è un sogno, la gente è molto simpatica”.

“Sono maturato e mi assumo maggiori responsabilità -sottolinea Thiaw-. Sono più onesto con me stesso, anche più autocritico. Arrivare in un grande club come il Milan è stato incredibile. Lo conoscevo solo dalla PlayStation, da bambino giocavo con il Milan e con Ronaldinho su Pes. Quando ho indossato per la prima volta la maglia con lo stemma del Milan durante le visite mediche, stentavo a crederci. Ero incredibilmente orgoglioso e felice. Ci ho messo qualche giorno o settimana per capire che giocavo davvero nel Milan”.