Giugno 27, 2023

Milano, 27 giu. – (Adnkronos) – Primo colpo di mercato per l’Inter, un altro affare a parametro zero per i nerazzurri. A Milano è sbarcato Marcus Thuram: dopo l’arrivo a Linate, ora il 25enne francese sta svolgendo le visite mediche che saranno divise in due parti: la prima si svolgerà all’Humanitas di Rozzano, mentre la seconda al Coni. Nel pomeriggio è prevista la firma sul contratto.