Calcio: Thuram, ‘un sogno giocare con la maglia che fu di Ronaldo, spero di fare tanti gol’

Luglio 1, 2023

Milano, 1 lug. – (Adnkronos) – “Sono davvero molto contento di essere qua, oggi è un grande giorno”. Così il nuovo attaccante dell’Inter Marcus Thuram nella sua prima intervista alla tv ufficiale del club nerazzurro. “Guardavo la Serie A quando ero piccolo e vedevo tantissimi campioni -aggiunge il figlio di Lilian, ex difensore di Parma e Juventus-. Venire in Serie A per me è come tornare a casa. Il campionato italiano è molto cambiato da quando giocava qui mio papà. Lui però mi ha dato tanti consigli, da padre: giocare con gioia, sfruttare il momento e godermi ogni momento, perché il mio sogno è diventato realtà. Spero di poter fare molti gol con questa maglia e di vincere tanti trofei. È un sogno indossare la stessa maglia di Ronaldo e giocare nello stesso stadio. Non posso immaginare l’emozione che proverò quando sarò allo stadio con tutti i tifosi. Ho visto qualche video su YouTube per rendermi conto di come si vivono le partite a San Siro. Ai tifosi dico di aspettarmi, perché sto arrivando”.