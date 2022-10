Calcio: Tiago Pinto, ‘Mourinho ha abbracciato i valori della Roma, è il nostro ambasciatore’

Ottobre 25, 2022

Roma, 25 ott. – (Adnkronos) – “È stato un grande risultato per il club convincerlo ad accettare l’offerta della Roma. Abbiamo lavorato sodo – la proprietà e io – cercando di convincerlo che questo era il progetto giusto per lui”. Lo dice Tiago Pinto, general manager della Roma nel corso di un’intervista al tabloid britannico ‘Mirror’, parlando dell’ingaggio di José Mourinho: “Oltre ai risultati, alla Conference League che abbiamo vinto, ai progressi fatti dai giocatori, è per noi un grande orgoglio vedere che oggi lui è romanista – prosegue il dirigente portoghese -. Ha abbracciato pienamente i valori del club e della città ed è oggi il miglior ambasciatore dell’As Roma nel mondo. Quando un allenatore raggiunge quel livello di empatia con la città e i tifosi, significa che hai fatto un buon lavoro”.