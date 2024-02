Calcio: Tiago Pinto saluta la Roma, ‘vi auguro il meglio, grazie per straordinaria esperienza’

Febbraio 4, 2024

Roma, 4 feb. (Adnkronos) – “Vi auguro il meglio: non posso ringraziarvi abbastanza per questa straordinaria esperienza vissuta insieme, durante la quale mi sono impegnato al massimo per cercare di portarvi dove meritate, al vertice, in una posizione che fosse all’altezza della vostra grandezza come club e come città”. Sono queste le parole di saluto dell’ormai ex General Manager della Roma Tiago Pinto su Instagram. “Conserverò sempre dentro di me il vostro sostegno, la vostra passione e i vostri cuori romanisti, che mi hanno conquistato all’Olimpico o in ogni momento in cui ci siamo incrociati in una delle vostre magnifiche strade. Ho sempre creduto nel progetto che abbiamo costruito e oggi ritengo di lasciare una Roma migliore rispetto a quella che ho trovato al mio arrivo”, ha aggiunto Pinto.

“Abbiamo vissuto momenti gloriosi, abbiamo superato giorni difficili e, ora che il mio tempo qui è arrivato al termine, posso solo esprimere la mia gratitudine verso tutti coloro che mi hanno sostenuto sin dall’inizio. A tutti i tifosi e agli amici romanisti, a tutti coloro che continuano a portare con orgoglio questa meravigliosa maglia, a tutti i vari staff e ai dipendenti del club, ai giocatori e a Daniele De Rossi. Il futuro è vostro. Daje Roma, sempre”, ha concluso l’ex dirigente portoghese.