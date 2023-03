Calcio: tifosi Fiorentina, ‘Firenze è casa nostra, non vogliamo spostarci dal Franchi’

Marzo 29, 2023

Firenze, 29 mar. – (Adnkronos) – “L’associazione Solo Viola ha una posizione strettamente personale sull’argomento Franchi. I tifosi viola non possono essere costretti a lasciare Firenze per seguire le partite casalinghe della Fiorentina. Ci sentiamo traditi dalle istituzioni che ci avevano promesso che i lavori allo stadio non ci avrebbero costretto a spostarci. L’unica opzione che accettiamo è quella di continuare a giocare al Franchi con il cantiere attivo (come è già successo ad Udine e Bergamo). Firenze è la nostra casa e noi non ci vogliamo spostare! Nessuno stadio si può sostituire al nostro e cancellare la vergogna di un esilio di due anni”. Così in una nota l’associazione ‘Solo Viola’, che raccoglie un numero importante di tifosi della Fiorentina, prende posizione dopo l’annuncio fatto nei giorni scorsi dal sindaco di Firenze Dario Nardella che ha spiegato come per due stagioni, 2024-25 e 2025-26, la squadra gigliata dovrà giocare le proprie gare interne lontano dallo stadio Franchi che sarà sottoposto a restyling.