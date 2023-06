Calcio: Tombolini, ‘ad arbitro Taylor voto basso, mancata autorevolezza’**

Giugno 1, 2023

Roma, 1 giu. (Adnkronos) – “Ieri la gestione di Taylor non è stata buona. Basta un’occhiata al tabellino per capire che qualcosa non ha funzionato. Ci sono stati moltissimi ammoniti (14 tra giocatori e staff, ndr), ma l’ammonizione è un avvertimento. Significa che è mancata autorevolezza”. Lo dice all’Adnkronos Daniele Tombolini, ex arbitro e opinionista parlando della gestione arbitrale dell’inglese Taylor nella finale di Europa League tra Roma e Siviglia a Budapest. “Il voto di Taylor è sicuramente basso, è mancato nella gestione delle pressioni e, tutto sommato, dai giocatori non sono arrivate difficoltà eclatanti. Potevano esserci delle espulsioni di giocatori del Siviglia che poi hanno tirato i rigori, questo sicuramente ha influito”, conclude Tombolini.