Calcio: Tombolini, ‘critiche di Mou meritate ma toni sbagliati, arbitro nervoso’**

Giugno 1, 2023

Roma, 19 mag. (Adnkronos) – “Le frasi di Mourinho agli arbitri dopo la finale? Fa parte del colore che il portoghese vuole dare a questo episodio. La critica è meritata, ha ovviamente esagerato con i toni”. È il commento all’Adnkronos di Daniele Tombolini, ex arbitro e opinionista tv, sulle parole del tecnico della Roma Josè Mourinho rivolte all’arbitro inglese Taylor dopo la finale di Europa League. “Quando un arbitro perde carisma permette ai giocatori di protestare su tutto. La gara di ieri ha dimostrato che il Var va migliorato, al momento non è sufficiente. Ha dato un rigore per poi toglierlo e già non è un buon segnale. Avrebbe potuto almeno rivedere l’espisodio del mani in area del Siviglia. L’impressione che ha dato Taylor -aggiunge Tombolini- è stata di nervosismo”.