Calcio: Tombolini, ‘Massa e Chiffi promossi, hanno diretto bene due partite difficilissime’

Marzo 20, 2023

Roma, 20 mar. – (Adnkronos) – “I due arbitri delle partitissime di ieri mi sono piaciuti. Hanno diretto bene due partite difficilissime. Entrambi ampiamente sufficienti, a Massa darei un voto un po’ più alto ma sono stati all’altezza tutti e due”. L’ex arbitro Daniele Tombolini commenta così all’Adnkronos gli arbitraggi di Davide Massa nel derby di Roma e Daniele Chiffi nel derby d’Italia. “Direi che il doppio giallo a Ibanez ci sta, anche i giocatori hanno protestato un po’ ma non così tanto -aggiunge Tombolini-. Qualcuno può dire che il direttore di gara poteva pensarci un po’ visto che era all’inizio del match ma io replico che poteva pensarci di più il giocatore invece di mettere in difficoltà i propri compagni”.

“Le polemiche sul mani di Rabiot in Inter-Juve le capisco ma Chiffi non poteva altro -sottolinea l’ex arbitro-. Mazzoleni al Var ha cercato un’immagine chiara per 4 minuti e non avendola trovato non poteva fare altro che lasciar correre e non annullare il gol. Nel dubbio si deve lasciar correre”.