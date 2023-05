Calcio: Tonali, ‘il Milan torni ad essere Diavolo’

Maggio 15, 2023

Milano, 15 mag. – (Adnkronos) – “Domani scenderemo in campo per cambiare questa stagione. Gara di domani avrà un peso particolare”. Sono le parole di Sandro Tonali, centrocampista del Milan, ai microfoni di Sky alla vigilia della semifinale di ritorno di Champions League contro l’Inter. “Stiamo bene, quest’anno abbiamo sempre avuto la forza di ripartire bene in Champions dopo alcuni passi falsi in campionato. Lo faremo anche domani. Dobbiamo fare qualcosa di più del 100%. Domani sarà la partita più difficile di tutte. Partiamo sotto di due gol, dobbiamo entrare in campo e dare più del massimo. All’andata ha fatto male prendere due gol in tre minuti e ha fatto male non riuscire a segnare nella ripresa. Abbiamo pagato caro gli errori, ma abbiamo messo un punto dopo il secondo gol cercando di creare qualcosa. Ci crediamo tanto, perché sarà una partita fondamentale. Un gol può cambiare tutto. La partita è lunga, dobbiamo entrare in campo concentrati e lasciarci trascinare dai tifosi che ci hanno dato sempre la spinta che ci serviva nei momenti belli e meno belli. Sono sempre al nostro fianco, gli vogliamo bene. Restiamo uniti e andiamo verso un’unica direzione”. “Non dobbiamo scendere in campo con il peso sulle spalle. Giochiamo liberi e facciamo la nostra partita provando a partire forte. La testa è libera come lo è stata dopo ottavi e quarti, abbiamo la forza per liberarla dopo due sconfitte. Siamo uniti. Non bisogna mollare di un centimetro in tutti i 90 minuti. Il Milan deve fare gol e tornare ad essere Diavolo, è quello che deve fare ogni giocatore domani”, conclude Tonali.