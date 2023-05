Calcio: Torino, Karamoh rinnova fino al 2025

Maggio 30, 2023

Torino, 30 mag. – (Adnkronos) – L’attaccante del Torino Yann Karamoh rinnova il suo contratto fino al 30 giugno 2025. Lo annuncia il club granata con una nota sul proprio sito ufficiale. “Il Torino Football Club è lieto di annunciare di aver rinnovato il contratto per le prestazioni sportive del calciatore Yann Karamoh fino al 30 giugno 2025. Karamoh è arrivato al Toro a settembre 2022 dopo alcune esperienze in Italia e all’estero. Cresciuto calcisticamente nel Rc France e nel Caen, ha completato il suo percorso giovanile nell’Inter, squadra con cui ha debuttato in Serie A. Dopo una breve esperienza al Bordeaux, è rientrato in Italia tra le fila del Parma con cui ha disputato 41 partite in due stagioni. Nel 2021/2022 ha indossato la maglia del Karagümrük, formazione della massima serie turca. Tra le fila dei granata, Karamoh ha totalizzato 22 presenze tra Serie A e Coppa Italia realizzando 5 reti. L’ultimo gol è arrivato nella vittoriosa trasferta a La Spezia appena trascorsa”