Calcio: Torino, Singo ceduto al Monaco

Agosto 17, 2023

Torino, 17 ago. – (Adnkronos) – Wilfried Singo è un nuovo calciatore del Monaco. L’esterno destro ivoriano lascia il Torino a titolo definitivo per trasferirsi nel Principato per i prossimi 5 anni. A dare l’annuncio ufficiale il club granata. “Il Torino Football Club comunica di aver ceduto all’Association Sportive de Monaco Football Club, a titolo definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Wilfried Singo. Tutto il Torino ringrazia Wilfried per il contributo offerto in questi anni in granata e lo saluta con un caloroso in bocca al lupo per il prosieguo della sua carriera”.