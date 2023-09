Calcio: Tottenham, preso giovane difensore Vuskovic, resterà all’Hajduk Spalato fino al 2025

Settembre 25, 2023

Londra, 25 set. – (Adnkronos) – Il Tottenham ha annunciato l’acquisto di Luka Vuskovic, difensore croato dell’Hajduk Spalato. Il 16enne, potrà vestire però la maglia degli Spurs solo nel 2025, quando avrà compiuto i 18 anni. Difensore dal fisico già imponente (alto 193 cm) nonostante l’età, ha già dimostrato di saper giocare praticamente in tutti i ruoli della difesa, e sta battendo un record dopo l’altro. L’ultimo, quello che lo ha reso il più giovane ad aver mai debuttato nel massimo campionato croato. Non potrà fare altrettanto in Premier, dove non potrà mettere piede prima dei prossimi due anni a causa di una norma Fifa. Con l’uscita del Regno Unito dall’Unione Europea, infatti, i club britannici non possono più ingaggiare giocatori dall’estero finché questi non abbiano compiuto i 18 anni di età. E Vuskovic li festeggerà il 24 febbraio 2025. Potrà recuperare con calma: l’accordo con gli Spurs lo legherà al Tottenham fino al 2030.