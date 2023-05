Calcio: Totti, ‘alla Roma tifosi danno molto, c’è rapporto stretto con la squadra’

Maggio 29, 2023

Roma, 29 mag. (Adnkronos) – “Giocare per un solo club per tutta la carriera può essere difficile oggi. Tuttavia, ognuno può fare ciò che vuole e ciò che ritiene più conveniente per sé. Per i tifosi, la Roma è tutto”. Sono le parole di Francesco Totti su Uefa.com. “Ti danno tanto amore e ti spingono tanto. C’è un rapporto stretto tra i tifosi e la squadra. È una cosa che si impara e si porta con sé quando si entra a far parte di questo club”.

“L’unica cosa che non sono mai riuscito a vincere con la Roma è stato un trofeo europeo. All’epoca c’erano squadre più forti e più attrezzate, e per noi era difficile restare al loro livello. Detto questo -conclude Totti- sono comunque felice della mia carriera e di quello che ho fatto. Ma soprattutto tutto quello che ho fatto, l’ho fatto con la squadra di cui sono sempre stato innamorato e che amo ancora oggi. Questa è la mia vittoria più grande”.