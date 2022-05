Calcio; Totti, ‘Coppa Italia sarà partita bellissima, può succedere di tutto’

Maggio 10, 2022

Roma, 10 mag. (Adnkronos) – “La finale di Coppa Italia sarà una partita bellissima, si affrontano due grandi squadre e speriamo sia divertente. Per me, sinceramente non c’è una favorita, anche perchè è una partita secca, è una finale e può succedere di tutto, l’importante è che sia bella e ci sia un bel calcio”. Lo ha detto Francesco Totti, a margine della presentazione della Coppa Italia Frecciarossa di calcio a Termini, il cui match fra Inter e Juventus si giocherà domani allo stadio Olimpico.

Per l’occasione è stata esposta la Coppa Italie, alla stazione di Roma, e un treno Frecciarossa 1000 pellicolato con la livrea della Coppa Italia, di cui Frecciarossa è title sponsor per la prima volta. L’amministratore delegato di Trenitalia, Luigi Corradi, sulla finale di Coppa Italia si è detto “felice per il supporto fornito al calcio in questa occasione. Siamo orgogliosi di farlo con il Frecciarossa che è la metropolitana d’Italia. Dopo l’evento di domani a Roma continueremo la nostra attività in favore del calcio”. Al termine delle parole dell’Ad, la chiusura spiritosa di Totti: “Domani sarà una partita veloce”.